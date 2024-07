Minacciata dall'ex, ora ha smartwatch contro violenza

"È un primo passo. I Carabinieri hanno consegnato alla giovane di Bacoli, lo smartwatch contro la violenza sulle donne. È il Mobile Angel, un braccialetto che viene consegnato a seguito dell'attivazione del Codice Rosso. La mobilitazione collettiva ha prodotto questo importante risultato". Lo annuncia, sui social, il sindaco doi Bacoli, Josi Della Ragione, che ieri ha accoto e rilanciato l'appello del papà della giovane che "continua ad essere minacciata dal suo ex" "Adesso, se dovesse trovarsi in situazioni di pericolo, potrà immediatamente lanciare l'allarme. E la centrale operativa invierà immediatamente una pattuglia sul posto, individuato tramite le coordinate gps. Non sarà nemmeno necessario premere un tasto. Infatti, l'orologio si attiva, anche in automatico, se i sensori rilevano uno scossone o un movimento compatibile con un'aggressione", prosegue il sindaco assicurando che sarà ancora accanto alla giovane e alla sua famiglia. "Lo faremo come comunità. In sinergia con tutte le istituzioni", conclude, ringraziando il prefetto per l'attenzione prestata.



