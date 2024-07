Jerry Calà 'Amico di Ischia' nella notte della bellezza

Jerry Calà 'Amico di Ischia' festeggia nella quarta giornata del 22esimo Ischia Global Film&Music Festival: l'attore e regista che rinnovò la sua amicizia dell'isola verde scegliendola come set del suo film dopo i periodi difficili post pandemia ed alluvione, è stato premiato nella serata dedicata alla bellezza e alla cultura del Mediterraneo che ha ospitato anche le preselezioni di Miss Italia. E alla vincitrice dell'edizione 2023 dello storico concorso Francesca Bergesio è stato assegnato l'Ischia Global Star of the Future Award. La fascia di Miss Ischia Global è andata ad Angela De Filippo, 18 anni di Marcianise (Caserta).

Premiata anche la madrina del festival Madalina Ghenea.

Per l'industria, riconoscimento a Richard Gelfond presidente Imax, personalità di rilievo mondiale. Per il cinema, protagonista è stata la squadra senegalese del film italiano nominato agli Oscar Io Capitano di Matteo Garrone composta da Moustapha Mbengue, per la colonna sonora, Badarà Seck e l'attore rivelazione dell'anno Seydou Sarr. Completano il panel dei premiati Pino Quartullo e Adam Mackie. Intanto continuano gli arrivi nella baia di Lacco Ameno, già sull'isola Michele Morrone attore musicista e star del web, attesi oggi il Premio Oscar Alessandro Bertolazzi, la spagnola Karla Sofía Gascón migliore attrice a Cannes, il regista Dito Montiel. Prodotta da Pascal Vicedomi, Tony Renis presidente onorario, la manifestazione, che fino al 14 luglio coinvolge le più belle località dell'isola con proiezioni gratuite e incontri con i protagonisti, ha il sostegno della DG cinema del Ministero della Cultura e della Regione Campania ed è realizzata in collaborazione con la Siae, Riflessi-made in Italy, Vulcano Buono e Givova.



