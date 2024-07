Dal 17 luglio Sorrento accoglie interpreti musica classica e non

Dodici concerti compongono il cartellone della diciassettesima edizione di "Sorrento classica", festival di musica internazionale diretto artisticamente dal maestro Paolo Scibilia, che si svolge nel chiostro di San Francesco a Sorrento (Napoli). La kermesse è organizzata dalla S.C.S. Società dei Concerti di Sorrento e dalla Città di Sorrento. Apertura il 17 luglio con il basso Carlo Lepore che, con il soprano Giulia Lepore ed il pianista Maurizio Iaccarino, propongono "A journey through the Opera": da Pergolesi a Puccini. Il 23 luglio sarà la volta di Carlos Piñana & Puro Flamenco Dance Percussion Ensemble che omaggeranno l'Arte Flamenca col programma "Cuerpo & Alma".

Il 25 luglio sale in cattedra Teo Gertler, enfant prodige del violino di origine slovacco-ungherese, che con il pianista Antonio Gomena, eseguirà i capolavori di Beethoven, Wieniawski, Ernst e Tchaikovsky. Valerio Golino sarà ospite dell'evento speciale di gala il 27 luglio quando verrà proposto dal vivo l'album "Ghost", con e del pianista Maurizio Mastrini che esibirà con la Sorrento Classica Festival Orchestra, diretta da Paolo Scibilia.

La Berliner Symphoniker-kammerorchester è la protagonista della serata del 30 luglio, diretta da Gudni A. Emilsson. Il primo agosto si esibirà la "Zarina" del pianismo russo, Oxana Yablonskaya, che interpreterà capolavori di Beethoven, Rachmaninoff, Brahms, Chopin. Il 5 agosto sarà la volta del Piano Trio dei Solisti del Teatro alla Scala in "Note scaligere Gli Spettri. Musiche di Beethoven e Tchaikovsky. Il 7 agosto, torna in scena a Sorrento la virtuosa violinista coreana, Kim Hae-Ji, col pianista taiwanese - statunitense, Hsin-I Huang.

Spazio ai talenti italiani il 9 agosto con il cantautore italiano Pierdavide Carone, al fianco della Sorrento Classica Festival Orchestra, diretta dal Maestro Leonardo Quadrini, che interpreterà il programma "Dalla e Sorrento: Omaggio a Lucio Dalla". Il 12 agosto Enrico Fagnoni al pianoforte e Stefano Valanzuolo come voce narrante e testo, in "Off Side Story": Elena Vallebona, prima arpa solista dell'orchestra del S. Carlo, sarà la protagonista della serata del 1 settembre con "Colori e sfumature, ritmi, dinamiche e cadenze".



