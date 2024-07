Caivano stArt con Nino Frassica, Paolo Caiazzo e tanti giovani

Sul sito Etes.it sono attive le prenotazioni gratuite per assistere ai due spettacoli di Caivano stArt - Talent Scout diretto da Lello Arena. L'evento, inserito ne "La Primavera di Caivano", è promosso da Regione Campania - Assessorato alle Politiche Giovanili, con la collaborazione del Comune di Caivano e attuato da Scabec, Società Campana Beni Culturali che punta a coinvolgere i giovani e le famiglie del territorio in una serie di attività di inclusione e promozione del benessere collettivo tramite un programma di eventi artistici gratuiti.

Tra i protagonisti dei due eventi in programma, nell'Area Mercato di Caivano, ci saranno l'attore comico Paolo Caiazzo e l'attore e personaggio comico televisivo Nino Frassica; ma soprattutto in scena ci saranno i giovani talenti del territorio caivanese che, tra oltre cento che hanno fatto i provini, sono stati selezionati da Lello Arena per partecipare ai workshop di teatro, danza, musica e arte di strada. L'obiettivo principale del progetto è restituire vitalità allo spettacolo dal vivo, offrendo ai giovani talenti del territorio l'opportunità di condividere il palco con artisti di fama nazionale.

Appuntamento quindi a venerdì 19 luglio, dalle ore 21, con gli artisti emergenti, accompagnati da Lello Arena e Paolo Caiazzo che successivamente porterà in scena lo spettacolo "Terroni si nasce ed io lo nacqui… modestamente"; mentre sabato 20 luglio il protagonista sarà Nino Frassica che, accompagnato dai musicisti Los Plaggers, farà un viaggio sonoro nel mondo del cabaret, un'operazione di memoria musicale con un repertorio formato da oltre cento brani rivisti e corretti. In apertura di serata il secondo spettacolo con gli artisti emergenti del territorio coadiuvati da Arena e Frassica.



