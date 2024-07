"Brand Napoli" esce dai box, di nuovo pronto per i selfie

A distanza di due settimane torna visibile al pubblico il brand Napoli allestito in piazza Municipio. L'installazione che accoglie i turisti provenienti dal porto era finita ai box a causa del caldo che ne aveva lesionato in più punti i dodici pannelli che compongono l'opera dell'architetto Marco Tatafiore. Dopo una settimana di test, oggi il brand è stato scoperto rivedendo la luce. Per il manufatto - si apprende - é stato utilizzato un diverso materiale con il quale sono stati realizzati i nuovi pannelli.

L'installazione - in italiano e in inglese - era stata inaugurata il 21 giugno scorso divenendo da subito meta di tanti turisti, soprattutto di quelli che scendono dalle navi da crociera e che si fermano per immortalare con un selfie ricordo il loro arrivo nel capoluogo partenopeo.

Una settimana dopo le prime lesioni a segnare di bianco la scritta a colori: oggi, dopo due settimane ai box, il ritorno sulla scena.



