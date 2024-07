Ambulantato abusivo, sanzione e sequestri a Napoli

Gli agenti dell'Unità Operativa Scampia hanno intensificato le attività di contrasto e repressione del fenomeno dell'ambulantato abusivo sulle strade della VIII municipalità di Napoli.

Presso la rotonda Baku/Ghisleri e la rotonda Tancredi Galimberti, due venditori ambulanti abusivi sono stati sanzionati per diverse irregolarità, tra cui mancanza dell'autorizzazione (scia) amministrativa, assenza di scia sanitaria, occupazione di suolo pubblico e omessa tracciabilità degli alimenti. Le sanzioni complessive per ciascun venditore hanno raggiunto un totale di 9673 euro. Inoltre, sono stati sequestrati e conferiti in autocompattatore Asia 198 chili di frutta e 55 chili di mitili.



