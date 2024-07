A Marcianise piano straordinario per ripulire 10mila caditoie

Parte a Marcianise (Caserta) la pulizia straordinaria delle caditoie stradali dell'intero territorio comunale. Per l'esecuzione dell'intervento saranno necessari almeno 6 mesi, essendo circa 10mila i pozzetti individuati nel progetto con cui è stato diviso il territorio in 19 lotti. L'Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Antonio Trombetta, ha previsto per la prima volta un piano che ridurrà significativamente il rischio di allagamenti stradali, determinati dal cattivo funzionamento della rete fognaria, ridimensionando i danni e i disagi conseguenti dalle probabili precipitazioni.

Fino ad oggi la gestione delle caditoie era garantita parzialmente da due ditte che si occupavano della manutenzione solo del 15% dei pozzetti esistenti, ma ciò nell'ambito delle attività previste come offerte migliorative di altri servizi.

Per l'ente comunale non ci sarà alcun costo aggiuntivo in quanto il progetto rientra nell'accordo con cui è stato ratificato l'adeguamento contrattuale per il servizio di igiene urbana.

L'operazione verrà ripetuta con cadenza biennale. Sarà quindi la ditta già affidataria dell'appalto di igiene ambientale, la Ecocar, a occuparsi della pulizia delle caditoie e delle griglie stradali, che sarà eseguita con automezzi dotati di pompe idrauliche. Le operazioni di pulizia verranno eseguite in varie fasi, attraverso la rimozione di qualsiasi materiale depositato all'interno dei pozzetti, e il successivo lavaggio, con l'espurgo di materiali, con la stasatura dei fognoli e la sanificazione di tutte le parti; sarà sempre l'Ecocar ad assicurare il trasporto all'impianto di smaltimento dei materiali di risulta. Al termine di ogni settimana sarà inoltre realizzato un report per avere un quadro completo delle attività svolte. In seguito alla pulizia, ad ogni singolo pozzetto sarà applicato un piccolo cerchio di colore rosso.

"Con il rifacimento in atto di importanti tratti di rete fognaria - ha affermato il vicesindaco con delega all'Ambiente Pasquale Salzillo - e la pulizia sistematica dei pozzetti, ridimensioneremo il fenomeno degli allagamenti stradali, evitando quei costosi danni alle proprietà e alle cose che in questi anni in diverse occasioni il Comune ha dovuto risarcire ai privati, affrontando anche i disagi e le criticità igienico sanitarie in modo risolutivo. Fino a oggi questo servizio era svolto solo parzialmente con i risultati che tutti conosciamo. A un anno dal nostro insediamento siamo riusciti a portare a casa un altro obiettivo importante. Questo significa pianificare e agire concretamente per il territorio".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA