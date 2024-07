Torna Agerola sui sentieri degli Dei, concerti fino a settembre

Torna "Agerola sui sentieri degli Dei", il Festival dell'Alta Costiera Amalfitana: una rassegna giunta alla tredicesima edizione e che vedrà alternarsi su due palchi in location mozzafiato, sospese tra terra, mare e cielo, artisti italiani ed internazionali.

Luca Madonia, Isotta, Banco del Mutuo Soccorso, Mario Rosini, Francesco Baccini, Vale LP, Ermal Meta, Dargen D'Amico, Roberto Colella, Tiromancino, Malika Ayane, Sergio Caputo, Maurizio Vandelli, i Jalisse, Fiat 131, Amara, Serena Brancale, Marco Masini, Merlot, Claudia Campagnola e Diamante sono gli artisti che, dal 17 luglio all'8 settembre, si alterneranno sui due spettacolari palchi di Parco Colonia Montana (1.200 posti a sedere) e del Belvedere Parco Corona (300 posti a sedere). Nel cartellone anche la Banda Musicale dell'Aeronautica Militare, l'Orchestra Sinfonica Internazionale della Campania, Pino Imperatore ed Erri De Luca. Attesa, poi, per l'Alba magica in alta quota su Monte Tre Calli nella notte tra il 14 e il 15 agosto per accogliere tra le note il sorgere del sole.

Secondo il sindaco di Agerola, Tommaso Naclerio, "il Festival è un'emozione che si rinnova, è il desiderio di proiettare la nostra splendida terra sui grandi palcoscenici nazionali ed internazionali, coniugando paesaggio e cultura, arte e natura, in una location unica al mondo. La tredicesima edizione del Festival Sui Sentieri degli Dei conferma il percorso di crescita che stiamo portando avanti, con ospiti e artisti che hanno scritto la storia della musica e della letteratura italiana e con partnership di grande pregio. Un progetto ambizioso, che rappresenta una vetrina di grande prestigio per Agerola e per tutta la Campania. Il claim del Festival quest'anno è 'Radio Bellezza', con la dedica ai 100 anni dalla nascita della radio".

"Come Città Metropolitana di Napoli - ha affermato il sindaco metropolitano Gaetano Manfredi - abbiamo deciso, con convinzione e impegno, di sostenere anche quest'anno la rassegna Sui Sentieri degli Dei perché si tratta di un appuntamento di grandissimo spessore che arricchisce il maniera determinante l'offerta culturale e artistica che l'area metropolitana partenopea riesce a garantire a chi voglia trascorrere l'estate, cittadini, turisti, visitatori, sul nostro territorio".

Rai Radio Tutta Italiana è media partner del festival, questa volta insieme a Rai Isoradio.



