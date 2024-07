Sindaco di Anacapri, 'boe di protezione per la Grotta Azzurra'

Il sindaco di Anacapri Franco Cerrotta e l'intera amministrazione, in attesa dell'istituenda Area Marina Protetta, stamattina hanno inoltrato al comandante della Capitaneria di Porto di Capri e all'Ufficio Circondariale Marittimo Capri la richiesta in via sperimentale di posizionare a 100 metri dalla costa delle boe nel tratto costiero compreso dalla Grotta Azzurra, limitando così il moto ondoso che rende più difficoltoso l'accesso alla grotta, ed anche a protezione dei nunmerosi bagnanti che frequentano gli stabilimenti che si trovano in quel tratto di costa che comprende la Grotta Azzurra, Gradola e Il Faro di Punta Carena. Cerrotta conclude la sua richiesta "sicuro di poter avviare una collaborazione fattiva per la tutela della nostra risorsa mare".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA