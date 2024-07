Salini, formiamo lavoratori per opere al Sud anche oltre il Pnrr

"La rinascita del Sud passa per infrastrutture moderne, sostenibili e interconnesse che possono sbloccare ulteriori investimenti sul territorio e portare nuovo lavoro. Una delle sfide più importanti per il futuro del nostro Paese è quella della formazione continua, per essere competitivi a livello mondiale e per realizzare con successo gli investimenti attesi nel paese, con un orizzonte temporale di lungo termine che vada oltre il 2026 e il Pnrr".

Lo ha detto Pietro Salini, amministratore delegato di Webuild, in occasione della firma a Napoli del protocollo di intesa per la formazione e l'impiego insieme a Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania.

"Con l'accordo siglato oggi con la Regione Campania - ha spiegato Salini - vogliamo investire nella formazione dei giovani talenti e contribuire ad incrementare i livelli di occupazione di qualità nella regione. In Campania siamo pronti ad assumere 1.500 persone nei prossimi 3 anni, che si aggiungono alle circa 600 persone già assunte in pochi mesi nei cantieri campani da quando lo scorso novembre abbiamo lanciato il programma Cantiere Lavoro Italia, che prevede l'assunzione di 10mila persone in Italia entro il 2026, di cui l'80% nel Sud.

Dobbiamo offrire opportunità ai talenti nella propria terra: tra il 2011 e il 2021 sono 390.000 i laureati che hanno lasciato il nostro Paese. Una emigrazione ad alta scolarizzazione che è stato calcolato sia costata al Paese 4,5 miliardi l'anno. Per invertire questo trend e acquisire forza è necessario che istituzioni e imprese lavorino insieme anche per rafforzare una cultura della sicurezza e dell'innovazione, fattori cruciali per il successo nel settore delle infrastrutture".

"Il rilancio dell'Italia parte dal Sud - ha concluso l'ad - e questo accordo con la Regione Campania segue i due protocolli già firmati da Webuild con la Regione Sicilia e la Regione Calabria a novembre 2023. Le opere che stiamo realizzando in Campania, dove già oggi diamo lavoro a circa 2.400 persone tra diretti e di terzi, e nel Mezzogiorno si stanno rivelando un volano di sviluppo e di nuova occupazione per il territorio e ci permettono finalmente di raccontare un nuovo Sud, che cresce anche grazie alle infrastrutture. Questa è la strada da percorrere per rafforzare lo sviluppo del Mezzogiorno".



