Manfredi, fondi Bagnoli? Importante è averli, non la provenienza

"Il tema fondamentale è avere le risorse, poi dopo si stabilisce da dove vengono perché fino ad adesso la capacità di spesa è stata molto bassa. Il problema non è da dove vengono i soldi, ma è spenderli. Questa mi sembra la cosa più importante". Così il sindaco di Napoli e commissario di governo per la bonifica e la rigenerazione urbana di Bagnoli, Gaetano Manfredi, in merito alla polemica con il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, sulle risorse, 1,2 miliardi di euro, che il Governo ha assegnato alla struttura commissariale per completare le opere nell'ex area Italsider. "C'è una discussione sulle varie quote del fondo - ha sottolineato Manfredi - la quota nazionale, quella condivisa, la quota regionale, ma il tema fondamentale è avere le risorse e fare le cose".



