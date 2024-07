Droga, armi ed oltre 100mila euro in casa, arrestata coppia

Droga, armi, sigarette e tanti soldi: è quanto hanno ritrovato i carabinieri in una abitazione di Mariglianella: una coppia è ora nei guai.

I due coniugi - lei un'incensurata 32enne, lui 31enne con qualche piccolo precedente per detenzione illegale di tabacchi - sono stati sorpresi dai carabinieri ieri sera. Nel corso della perquisizione vengono trovati solo 3 chili e mezzo di sigarette di contrabbando. L'atteggiamento di marito e moglie induce i carabinieri a continuare nelle ricerche. Ed infatti vengono rinvenuti e sequestrati152 chili di hashish marchiata La mousse, quasi 2 chili di marijuana, una pistola calibro 9, una pistola semiautomatica calibro 7,65, una mitragliatrice Imi Uzi, 150 proiettili di vario calibro, un Rolex, 4 coltelli e un bilancino di precisione. Non è mancato il denaro. Sequestrati 126.860 euro in contanti.

Ad essere sequestrata anche la Fiat panda della donna dove è stata trovata parte della sostanza stupefacente. Marito e moglie sono stati arrestati e trasferiti in carcere. Le armi saranno sottoposte ad accertamenti balistici per verificare un loro eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti.



