Carabinieri: gen.La Gala, in Campania attenti a deboli e giovani

Particolare attenzione alle fasce più deboli e ai giovani, al contrasto della violenza di genere e dall'inzio del nuovo anno scolastico, ha assicurato, si andrà "nelle scuole proprio per far capire che questa è la nostra uniforme, una uniforme amica, indossata dai Carabinieri della gente, come papa Francesco ci ha definito qualche tempo fa". Lo ha detto il generale di divisione Canio Giuseppe La Gala, originario di Corato (Bari) che da oggi ha assunto la guida della Legione Carabinieri Campania; un comando che ha competenza su cinque province e che conta ben 8200 militari.

Per La Gala si tratta di un ritorno in Campania avendo guidato tra il 2019 ed il 2021 il Comando provinciale di Napoli ed essendo stato anni prima allievo della scuola militare della 'Nunziatella'.

Succede al generale di divisione Antonio Jannece nominato sottocapo di Stato Maggiore dell'Arma. La cerimonia di avvicendamento si è svolta presenza del generale di Corpo d'Armata, Marco Minicucci, da pchi giorni alla guida Comando interregionale 'Ogaden'.

"Su tutto il territorio sarà incrementata quella presenza visibile - ha aggiunto - per fare una rassicurazione sociale a tutte le persone, che deve essere fondata su quelle che sono le caratteristiche distintive dell'Arma dei carabinieri, ovvero la capacità di ascolto, l'umanità e la nostra capillarità sul territorio".



