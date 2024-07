Carabinieri, al Comando Legione Campania arriva il gen. La Gala

Da oggi alla guida del Comando Legione dei carabinieri della Campania c'è il generale di divisione Canio Giuseppe La Gala che succede al pari grado Antonio Jannece destinato a ricoprire a Roma il ruolo di sottocapo di Stato Maggiore dell'Arma.

La cerimonia di avvicendamento si è svolta nella caserma di via Salvatore Tommasi, a Napoli, alla presenza del generale di Corpo d'armata Marco Minicucci che da pochi giorni ha assunto la guida del Comando interregionale Carabinieri "Ogaden".

La Legione carabinieri Campania ha competenza sull'intero territorio regionale (con i suoi cinque comandi provinciali) dove operano sia sulla 'territoriale' che nei reparti specializzati 8.200 uomini e donne dell'Arma.

Jannece lascia la Campania dopo tre anni e nel corso del suo intervento di saluto ha voluto ricordare innanzitutto i caduti, quindi ha ringraziato tutti i suoi collaboratori ed ha evidenziato i risultati raggiunti in un periodo complicato come quello che è seguito all'epidemia di Covid-19. Si è soffermato, infine, sull'importanza dell'attività di presidio dell'Arma.

A raccogliere il testimone il generale La Gala, originario di Corato (Bari), ex allievo della 'Nunziatella', un ufficiale che conosce bene la realtà napoletana e campana, avendo già ricoperto il ruolo di Comandante Provinciale del capoluogo regionale tra il 2019 e il 2021. Per La Gala su tutto il territorio campano si lavorerà "per incrementare quella presenza visibile per dare una rassicurazione sociale a tutte le persone, che deve essere fondata su quelle che sono le caratteristiche distintive dell'Arma dei Carabinieri, ovvero la capacità di ascolto, l'umanità e la nostra capillarità sul territorio".



