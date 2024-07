Una Nannini 'anima e core' a Ischia Global premiata da Sting

Una Gianna Nannini 'anema e core' che ritira il Premio alla Leggenda dalle mani di Sting e poi canta in napoletano, Trudie Styler accanto al marito che incanta la piazza gremita di Lacco Ameno per il suo documentario 'Posso entrare? An ode to Naples' mentre Clementino coinvolge la folla con il suo rap sulla storia della città. La seconda serata 22esima edizione del Global Film&Music festival è una grande happening per l'isola. "Anche io sono dell'isola! - saluta la Nannini dal palco di Pascal Vicedomini che chiama accanto a sè Aurelio De Laurentiis per invitare la rockstar italiana a ritirare un doppio premio - qui ho passato tanto tempo - ricorda Gianna andando con la mente alle vacanze di oltre venti anni fa - per questo voglio dedicare il mio premio alla Leggenda proprio a Ischia, isola che mi ha dato le vibrazioni e le emozioni per scrivere grandi successi".

Ed è poi Lina Sastri a invitarla a cantare il classico napoletano 'Anema e core' a due voci. Premiati anche i due attori del film 'Sei nell'anima' di Cinzia Th Torrini: la migliore interprete della stagione Letizia Toni e Maurizio Lombardi mentre alla Nannini va l'Ischia William Walton Legend Award, intitolato al grande musicista inglese che scelse di vivere sull'isola verde, e l'Ischia Global Best Original Score, ancora per il film 'Sei nell'anima'.

Trudie Styler ha portato con se il Globo d'oro appena vinto dal suo documentario, che trionfa anche al festival.

"Tutto nasce qui, al Global, che frequento ormai da sedici anni, ed è come una grande famiglia" sottolinea la presidentessa onoraria dell'evento sostenuto dalla Dg Cinema del MiC e dalla Regione Campania. Sul palco con il presidente onorario Tony Renis e il sindaco Giacomo Pascale, la madrina Madalina Ghenea, chiude la cerimonia Luca Barbareschi premiato con l'Ischia Global Art Award che dedica all'amico Roman Polanski.



