Osimhen tra i primi al raduno del nuovo Napoli di Conte

E' iniziato con l'arrivo a Castel Volturno di Victor Osimhen il raduno del Napoli per l'inizio della preparazione estiva. L'attaccante nigeriano è ancora in attesa di un'offerta che venga accettata dal Napoli - partendo dalla clausola di rescissione di 130 milioni di euro prevista dal suo contratto - e oggi ha risposto alla convocazione del club azzurro, presentandosi alle 8.15 al centro di preparazione.

Il bomber si è presentato al nuovo tecnico azzurro Antonio Conte che da oggi conosce di persona la sua squadra.

L'allenatore sta lavorando con il ds Manna alla sostituzione di Osimhen, mettendo in cima alla lista Romelu Lukaku dal Chelsea.

Al raduno del Napoli si sono presentati tra i primi anche Popovic, Lindstrom, Ngonge e Juan Jesus che saranno dal primo giorno a Dimaro agli ordini di Conte insieme ad altri titolari come Rrahmani, Anguissa, Politano e anche Mario Rui che però sembra pronto a lasciare il Napoli, per tornare a finire da 33enne la sua carriera in Portogallo. Conte ha anche prestiti rientrati come Zerbin e Gaetano, da valutare, e nel ritiro in Trentino al via giovedì ci saranno anche i nuovi arrivi Rafa Marin e Spinazzola, in attesa poi della firma di Buongiorno, in arrivo a breve.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA