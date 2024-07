Ecco il nuovo Napoli di Conte, primo ad arrivare Osimhen

Il desiderio di conoscersi, magari con un po' di rimpianto per non poter partecipare insieme alla nuova avventura del Napoli. E' questo, da quello che trapela, il comune stato d'animo di Antonio Conte e Victor Osimhen, l'attaccante azzurro che lascerà il club, ma che oggi si è regolarmente presentato al raduno di Castel Volturno. Da parte del calciatore c'era sicuramente il desiderio di dare il suo personale benvenuto al nuovo allenatore, al quale avrebbe fatto trapelare il rammarico per non poter giocare insieme, visto che il suo destino è scritto sul contratto e lo porterà a breve via da Partenope.

Lo stesso Conte, del resto, aveva detto nella sua presentazione a Palazzo Reale che gli era stato comunicato l'addio di Osimhen e di essere pronto a trovare un nuovo attaccante.

L'incontro tra i due ha segnato il primo giorno di raduno del Napoli, che giovedì partirà per Dimaro, la cittadina sulle Dolomiti in Trentino che ospiterà la prima fase della preparazione estiva del club azzurro.

Oggi Conte ha conosciuto sin dalla prima mattina la maggior parte della squadra, esclusi i calciatori che sono arrivati almeno agli ottavi degli Europei e Olivera, impegnato nella semifinale di Coppa America con l'Uruguay. L'obiettivo di Conte è conoscersi e far capire ai giocatori che li aspetta un'estate di piena immersione nella preparazione atletica e tattica finalizzata a costruire un nuovo Napoli, che punta a tornare subito nella Champions League.

Nei primi giorni di Dimaro Conte mira molto a capire quali giocatori possono davvero portare a una crescita della squadra e quali è invece meglio prepararsi a salutare, a partire da Lindstrom, la più grande delusione tra i nuovi arrivi dello scorso anno, fino a Cajuste, con una riflessione anche su Simeone, che ha già alla fine della scorsa stagione fatto capire al club di volere una nuova avventura in altra maglia ed è nella lista dei desideri della Lazio.

Il Napoli comincerà gli allenamennti con doppia seduta ogni giorno, anche nelle giornate delle amichevoli che cominciano a Dimaro il 16 luglio nel primo test contro l'Asd Anaune Val di Non, mentre il 20 agosto affronterà il Mantova, squadra di serie B.

Giovedì partirà con la squadra verso Dimaro anche il presidente del club De Laurentiis, che vuole essere presente nei giorni trentini come fa spesso, anche per lavorare insieme a Conte e Manna sul mercato che è in piena esplosione. L'obiettivo resta trovare la giusta offerta per Osimhen, che è ora molto tentato dal Psg che però chiede uno sconto sui 130 milioni previsti come clausola di rescissione. Appena concretizzata la vendita, scatterà l'acquisto di Lukaku, che ha fatto sapere al Milan di preferire il Napoli e di ritrovare Conte ed è in cima alla lista del mercato azzurro.



