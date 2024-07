De Luca, della questione Fsc ho detto a Mattarella

"Ora potremmo avere dei cantieri aperti con i fondi Fsc, invece abbiamo perso un anno e siamo ancora qui a parlare. Ho detto della questione al presidente della Repubblica, vediamo se c'è qualche evoluzione, altrimenti dobbiamo pensare ad altre iniziative". Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, aprendo il suo discorso ai sindaci di centinaia di Comuni della Campania in attesa della firma del Governo sui Fondi coesione e sviluppo per la Campania.

"Speriamo che il presidente della Repubblica possa aiutarci, lo abbiamo sensibilizzato e mi è stato detto che ci sarà la sua attenzione. Vedremo se avremo lo sblocco di Fsc, oppure non ci resta che lottare", ha aggiunto il governatore campano.

In un altro passaggio del suo intervento, De Luca ha fatto riferimento alla prsidente del Consiglio: "Ci è stato detto che il premier Meloni verrà a Napoli a siglare l'accordo su Bagnoli: ci sarà anche una delegazione a chiederle perché c'è questo atteggiamento sul Fondo di coesione e sviluppo", ha detto. De Luca ha quindi spiegato ai sindaci che bisogna chiedere a Meloni "perché sono contrari nel Governo alla decisione del Tar e del Consiglio di Stato e alla collaborazione istituzionale da noi offerta. Poi pensiamo a una delegazione di massa a Roma. Perché abbiamo accettato tutto, che altro dobbiamo dare più?".



