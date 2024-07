Co'Sang, dopo più di 12 anni tornano con l'album Dinastia

In tanti speravano nel loro ritorno e dopo più di 12 anni, il desiderio dei fan è stato esaudito: i Co'Sang tornano con l'album Dinastia (Warner Music Italy), in uscita il 30 agosto. Luchè e Ntò sono pronti a scrivere così una nuova pagina di storia della musica.

Nei giorni scorsi erano comparsi alcuni indizi sulle piattaforme di streaming e sulle pagine social dei Co'Sang, ora l'ufficialità della notizia è arrivata.

L'annuncio è stato anticipato dalla ristampe, a cura di Warner Music Italy, dei due album storici del duo di Marianella: Chi more pe'mme e Vita Bona, per la prima volta anche in vinile, che ad una settimana dalla pubblicazione hanno conquistato la classifica FIMI entrando entrambi nella Top 5 dei formati fisici. I due dischi immortali sono presenti anche nella Top 20 Album, con Chi more pe'mme tra i primi 10 album.

La celebrazione di due dei padri dello street rap italiano culminerà il 17 e il 18 settembre a Piazza del Plebiscito, a Napoli, dove migliaia di persone potranno ascoltare i pezzi storici e per la prima volta il nuovo lavoro in studio del duo in due eventi leggendari, che i fan accorsi da tutta Italia a Napoli dimenticheranno difficilmente.

I Co'Sang, da sempre legati alle proprie radici, sono stati i primi rapper partenopei a valicare i confini di Napoli per arrivare a tutta l'Italia.



