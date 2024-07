Bovio premiata alla festa del libro in Mediterraneo

Per la sezione Narrativa/Saggistica/Antologie, la giuria della diciottesima edizione di ..incostieraamalfitana.it Festa del Libro in Mediterraneo ha assegnato una menzione d'onore ad Annamaria Bovio per L'altra metà di me II. L'amore ha un solo nome...il tuo" (Pegasus). Il 12 luglio a Cetara Bovio sarà alla serata inizierà presso i Giardini Pubblici con l'inaugurazione delle "Panchine poetiche della Libertà" con gli artisti Miriam Barbari e Claudio Gambaro. Dalle 20,00, sempre a Cetara e recandosi in Piazza San Francesco, apriranno i salotti letterari, che prevedono la presenza della scrittrice con Michele Mele, Alessandro Vizzini, Simone Pavanelli.

Classe 1980, pugliese, Annamaria Bovio è cresciuta in Italia, ed attualmente lavora e abita in Svizzera. Il suo ultimo romanzo è un inno all'amore che può salvare gli uomini. Del resto, così Annamaria ha abituato i suoi lettori. "I sentimenti, l'amore, i sogni: sono concetti prioritari nella mia vita, come anche la speranza" - ci tiene a sottolineare. "Credo nelle parole e nel loro profondo significato. E credo soprattutto che l'amore sia l'unica immensa forza, in questo mondo, capace di vincere su ogni cosa. Ho vissuto la mia vita ponendo l'amore sempre dinanzi ai miei passi. Ogni cosa che ho fatto, ogni gesto compiuto, ogni parola pronunciata, è stata fatta sempre avendo presente il filo del cuore. Sono felice di questo ennesimo riconoscimento".





