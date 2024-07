Al Cad di Cava alta formazione in Desing e Architettura

Un programma di alta formazione e ricerca in Digital Fabrication per Design e Architettura, gratuito e con in palio 10 borse di studio a copertura totale per i partecipanti, con la possibilità finale di presentare i loro progetti alla Maker Faire Rome 2024, uno dei più importanti eventi europei dedicati all'innovazione, alla creatività e alla tecnologia. E' il corso "Medaarch Excellence Program", che si svolgerà presso il CAD, Centro per l'Artigianato Digitale di Cava de' Tirreni (Salerno) dal 28 agosto al 27 ottobre prossimi; un corso aperto a laureandi, neolaureati e professionisti in design e architettura, interessati a consolidare o ampliare le proprie competenze nella progettazione e fabbricazione digitale.

Il programma dura 2 mesi e prevede lo sviluppo di strategie progettuali e produttive per la prototipazione di prodotti innovativi in tre materiali: legno, biopolimeri e ceramica.

Attraverso workshop e atelier tematici, i partecipanti saranno guidati in un processo di sperimentazione continua che unisce concept, progettazione e prototipazione. La struttura didattica offrirà inoltre ai partecipanti l'opportunità di apprendere strumenti e strategie di design computazionale e digital fabrication, permettendo loro di progettare e realizzare manufatti di architettura e design all'interno del laboratorio di fabbricazione digitale del CAD, dotato delle più avanzate tecnologie.

I partecipanti presenteranno i loro progetti di fronte a un pubblico di esperti provenienti da aziende, università e professioni; e i tre migliori progetti saranno selezionati per essere esposti alla Maker Faire Rome 2024 (si terrà dal 24 al 26 ottobre prossimi).



