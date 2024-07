Agguato a Napoli, in via Argine 91, dove un uomo è stato ucciso.

La vittima, raggiunta da colpi d'arma da fuoco, è Emanuele Pietro Montefusco, 49 anni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Poggioreale. Per il momento non si hanno altri dettagli.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA