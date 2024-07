A Ischia Nino Di Costanzo e Ivano Veccia lanciano Lisola

Si chiama Lisola il nuovo ristorante di Nino Di Costanzo ed Ivano Veccia che aprirà i battenti a Forio giovedì sera e costituirà un nuovo concept di ristorazione che i due protagonisti della cucina made in Ischia hanno deciso di lanciare sulla loro isola ma puntando poi ad esportarlo, in Italia e all'estero.

Per la prima volta uno chef stellato (Di Costanzo ne ha due di stelle Michelin e di recente Forbes lo ha inserito nella classifica dei 25 chef più influenti d'Italia) ed un maestro pizzaiolo (che il Gambero Rosso ha premiato con i 3 spicchi della sua guida) si mettono insieme per aprire un ristorante, ispirato ad un format innovativo di gastronomia in cui si fonderanno i piatti iconici di Nino, le pizze signature di Ivano e la ricca tradizione culinaria ischitana.

Lisola è stato realizzato con la sala interna scavata in una grande roccia di tufo verde ed una terrazza con una vista mozzafiato sul mare, con alle spalle il monte Epomeo e davanti, in lontananza, l'isola di Ventotene in una location da cui si può ammirare ogni sera uno dei tramonti più belli del Mediterraneo col famoso raggio verde.

Con un'area di settecento metri quadrati complessivi il locale si sviluppa soprattutto all'esterno, sul grande terrazzo e con un pergolato sorrentino artigianale, un albero d'ulivo al centro dello spazio e sei privé, con tante piante rare, vasi e angoli verdi. Nuovo format non a caso vista la presenza di un cocktail bar e del bancone salumeria, che offriranno una selezione accurata di drink e distillati di pregio e salumi di qualità scelti personalmente dai due chef; a completare la proposta anche il grill con una selezione di carni d'eccellenza, nazionali e straniere.

Curato nei dettagli il design con arredi tutti italiani e materiali tradizionali lavorati dagli artigiani isolani come il legno, la pietra, il ferro e le fibre naturali (sul soffitto della veranda i tradizionali cesti ischitani diventano originali paralumi) che si amalgamano compiutamente nel progetto curato di Federico de Majo, il terzo socio de Lisola, fondatore dell'azienda Zafferano e designer (sua la lampada Poldina) che nel disegnare il nuovo ristorante ha inserito anche numerosi elementi in vetro giocando su forme e colori anche per la mise en place con piatti, calici, bicchieri e accessori dedicati.

A tavola Di Costanzo, Veccia e de Majo hanno scommesso sulla formula della condivisione: Lisola è un concept molto dinamico che annulla i confini tra cucina, pizza e brace e lo rende un ristorante fuori dagli schemi ma in grado di assecondare tutti i gusti e le esigenze. La cucina ha un'impronta mediterranea e tradizionale, basata sulla stagionalità delle materie prime che arrivano soprattutto dal Sud Italia; uno dei menu è dedicato proprio ad Ischia, con il raviolo di coniglio e il coniglio all'ischitana. Protagonisti della carta anche alcuni dei piatti iconici di Nino Di Costanzo come gli spaghettoni ai cinque pomodori, la cacio e pepe con i gamberi rossi, gli gnocchetti all'astice, proposti accanto alla paella napoletana, al pesce e alla carne alla brace e al pan bauletto fatto in casa con burro e alici. Dietro il bancone della pizzeria anche Ivano Veccia proporrà diverse sue pizze signature tra cui la Lasagna povera e la Pizzaiuolo ma non mancheranno quella fritta, quella in padellino e la pala romana, omaggio di Veccia all'esperienza acquisita lavorando diversi anni nella capitale. La cantina de Lisola conta già oltre 300 etichette, con una scelta ampia di bollicine grazie alla partnership con le Cantine Ferrari ed a breve arriverà una esaustiva carta dei dolci con i classici della pasticceria partenopea rivisitati da chef Di Costanzo.





