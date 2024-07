Spari contro distributore benzina a Caivano, indagini Cc

Ignoti a bordo di un'auto hanno esploso diversi colpi d'arma da fuoco contro le colonnine di un distributore di carburante e contro delle auto parcheggiate nell'area, per poi fuggire. E' accaduto a Caivano (Napoli), lungo la statale 87 in direzione Caserta. Sul posto i carabinieri della compagnia di Caivano e quelli del nucleo investigativo di Castello di Cisterna. Nessuno è rimasto ferito, i colpi esplosi sono stati almeno una decina. I carabinieri indagano per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e comprenderne la matrice.



