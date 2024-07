Madalina Ghenea, 'Io e Ischia Global, l'isola dei miei sogni'

Ischia le dedica una mostra, per lei è l'isola dei sogni. Madalina Ghenea, attrice e modella rumena, madrina del ventiduesimo Ischia Global Film & Music Fest, evento fondato e prodotto da Pascal Vicedomini, presenterà la sera del 13 luglio al cinema Excelsior "Deep fear" di Marcus Adams, il suo ultimo film, di cui non è soltanto protagonista ma anche produttrice. E prossimamente tornerà sul set da protagonista nel ruolo di una archeologa con tanto spirito d'avventura.

'Being Madalina: model, actress, mother' è il titolo dell'esposizione a Villa Arbusto, nell'incanto di Lacco Ameno, venticinque ritratti realizzati sull'isola verde dalle fotografe ucraine Vicoolya & Saida. "Mi sento a casa qui, a Ischia, in questo festival, da cui tutto è partito ormai tanti anni fa - racconta dopo il ritorno e le prime premiazioni alla Pineta Nancy Bozzi di Ischia Porto - È su quest'isola che il mio sogno di essere parte del mondo del cinema si è avverato, grazie ad un appuntamento di lavoro. Devo molto a Pascal Vicedomini e alla sua famiglia, che mi ha sostenuto all'inzio della carriera e non solo. Ed ora la bella sorpresa che Ischia Global mi ha fatto orgnizando la mostra. A Ischia ho realizzato anche i servizi fotografici più belli. Le immagini esposte sono di due giovani fotografe, con cui ho lavorato già per tante campagne, loro fanno parte della mia casa di produzione ma ora camminino da sole".

Nel titolo della mostra c'è anche il riferimento al ruolo che ama di più, quello di mamma di Charlotte, per seguirla al meglio si è presa un anno di pausa.

Intanto "Deep fever" con Ed Westwick è stato un successo, arrivando anche sulla vetta della classifica su Netflix America.

Nel film, girato a Malta, Madalina mette anche a frutto la sua passione per le immersioni. Sul set tornerà presto con "Lost book of creation" di Roel Reine, una saga d'azione, dove sarà una archeologa, Eve, che insieme a Slade (Matt Hookings)ricercherà il "Book of creation", che custodisce i segreti dell'universo".

Ischia Global, che prisegue fino al 14 luglio, è realizzato con l'Accademia Internazionale Arte Ischia (presidenti onorari Tony Renis e Trudie Styler) e con il sostegno della DG Cinema e Audiovisivo del MiC e della Regione Campania, insieme a Riflessi, Givova, Vulcano Buono, Rainbow, Caremar.



