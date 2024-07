Da Peppe Barra a De Angelis, primi Awards a Ischia Global

Arrivano i primi Awards all'Ischia Global Film&Music festival edizione numero 22, protagonista della prima serata è stata la numerosa delegazione serba che ha presentato in anteprima mondiale il film Megdan di Todor Chapkanov: al produttore e sceneggiatore Aleksa Balasevic è andato l'Ischia Debut Filmmaker Award", all'attore Victor Savic l'Ischia Global Rising Star Award.

I Legend awards sono stati assegnati a Fred Buzz Feitshans e per la musica al chitarrista Phil Palmer. Per il cinema premiati il regista Eduardo De Angelis, Chiara Iezzi (del duo Paola e Chiara) anche per la sua carriera di attrice e ancora la costumista Elisabetta Montaldo con il riconosicmento intitolato alla memoria di Enrico Job, il regista Giorgio Verdelli per il suo ultimo documentario su Enzo Jannacci. Alla carriera premiati Pino Mauro e Peppe Barra che il 24 luglio festeggerà gli 80 anni. Per la scienza Paolo Ascierto (Social Award). Sul palco della Pineta Nancy Buozzi con il produttore dell'evento Pascal Vicedomini e il regista irlanedese Jim Sheridan chiarman 2024, anche il sindaco di Ischia Enzo Ferrandino, la madrina Madalina Ghenea, Ciccio Merolla. Al cinema Excelsior la presidentessa del festival onoraria Trudie Styler ha dato il benvenuto nella prima giornata dell'evento sostenuto dalla Dg cinema del MiC e dalla Regione Campania. Intanto continuano gli arrivi internazionali nella baia di Lacco Ameno: sbarcato anche il regista e musicista Emir Kusturica.



