Controlli e denunce dei carabinieri nell'Avellinese

Venticinque pattuglie dei carabinieri, con l'ausilio del Nucleo elicotteristi e del Nucleo cinofili, sono stati impegnati nel fine settimana in provincia di Avellino in servizio di controllo del territorio e per la prevenzione dei reati predatori. Particolarmente monitorati i territori dei comuni di Venticano, Montemiletto, Sturno e Mirabella Eclano. Con il costante coordinamento con le pattuglie su strada, l'intervento dell'elicottero ha consentito di effettuare verifiche al casello dell'A16 Napoli-Canosa di Grottaminarda e sulle statali che conducono in Valle Ufita e la Valle del Calore. Grazie alle attività di sorvolo, due auto sono state sequestrate mentre ai conducenti, con precedenti penali, è stata ritirata la patente. Il fiuto di "Luna", pastore tedesco in servizio all'unità cinofile di Sarno (Salerno) ha consentito di intercettare un operaio di Luogosano trovato in possesso di sostanze stupefacenti e materiale per il confezionamento delle dosi. In mattinata tredici nuovi carabinieri, tre dei quali donna, hanno preso servizio presso il Comando provinciale di Avellino: andranno a rafforzare gli organici dei Comandi Stazione dislocati sul territorio provinciale.



