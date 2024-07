Autonomia: Oliviero, Campania capofila per le altre Regioni

"La Regione Campania sarà la capofila per altre Regioni d'Italia nel percorso che porterà al referendum abrogativo dell'Autonomia differenziata. Questa legge, così com'è oggi, è una vergogna, siamo di fronte a un'Autonomia indifferenziata che lede i diritti dei cittadini del Sud Italia". Così il presidente del Consiglio regionale della Campania, Gennaro Oliviero, eletto anche delegato - dagli altri membri del Consiglio - per portare la delibera a Roma.

"Bisogna prima ridurre le disuguaglianze e poi si può parlare di autonomia - continua Oliviero - la Campania non parte dalle stesse basi delle regioni del Nord. Riduciamo i gap e poi ragioniamo", conclude Oliviero.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA