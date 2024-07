Vico Equense,proiezione e premiazione del corto sociale Col-mare

Si svolgerà martedì 9 luglio (20.30) a Vico Equense (Napoli), la serata di proiezione e premiazione del cortometraggio diretto da Daniele Chiariello, "Col-mare". Vincitore del "Venus on Broadway International Film Festival", il cortometraggio sarà presentato e premiato da Kathrina Miccio, fondatrice e direttrice artistica del festival, la cui presidente di giuria è l'imprenditrice vicana Mena Caccioppoli. L'evento "Costruiamo ponti" si terrà nell'azienda Nonno Luigino-Piscina Fralù.

"Ognuno è una goccia d'acqua, che contiene un mare dentro.

Così scorre la vita di tutti, alla ricerca del benessere interiore, quello che regala amore agli altri" sottolineano i promotori della kermesse. "Bisogna amarsi per poter amare, e spesso l'amore si cela in un abbraccio, nell'ascolto dell'altro, nell'empatia tra esseri umani. Un giorno come tanti, persone molto diverse tra loro decidono di trasformare uno scontro in un incontro, e lì il "mare dentro" sfocia dirompente come una risacca e colma le distanze". Il cortometraggio è un progetto promosso dall'Associazione "Oltre il guscio", nata nel 2018 dalla volontà di un gruppo di donne - alcune coinvolte direttamente, altre semplicemente sensibili - al mondo della disabilità. Tra le finalità dell'associazione, il contrasto a qualsiasi forma di emarginazione sociale, attraverso attività e iniziative che possano migliorare la qualità della vita di tutti. L'Associazione si propone di tutelare i diritti delle persone diversamente abili, ma soprattutto di favorirne l'inclusione "in una società che troppo spesso si dimentica della loro esistenza, grazie a innumerevoli progetti che favoriscono occasioni di incontro con ragazzi, giovani e persone adulte: laboratori di pittura, scultura, teatro, momenti conviviali". Alla serata parteciperanno i campioni di nuoto, Angela Procida ed Emmanuele Marigliano; gli interventi musicali saranno curati da Gabriella Rinaldi e Max Carola.



