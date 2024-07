Sting e Trudie Styler a Ischia, primi ospiti del Global Festival

Sting e Trudie Styler sono tra i primi ospiti giunti a Ischia Global Film&Music festival che apre la sua 22esima edizione nel segno della grande musica e premia domani Gianna Nannini.

Accolta a Lacco Ameno dal fondatore e produttore dell'evento Pascal Vicedomini, la coppia fa parte ormai della 'famiglia' del festival, evento realizzato con il sostegno della DG Cinema e Audiovisivo del MiC e della Regione Campania, che anche quest'anno per otto giorni richiama sull'isola verde più di 120 artisti proponendo oltre 180 titoli tra anteprime e proiezioni speciali ma anche performance musicali, forum sui temi dell'industria dello spettacolo e incontri. Trudie Styler, reduce dalla vittoria del Globo d'oro per il suo documentario 'Posso entrare? An Ode To Naples' ricopre infatti da anni il ruolo di presidentessa onoraria del festival insieme a Tony Renis che cura la sezione musicale. In arrivo tra i musicisti anche Clementino, nel cast del film omaggio a Napoli della Styler, Amedeo Minghi, Arisa e Walter Ricci, e la banda musicale dell'Esercito Italiano che si esibirà il 9 luglio a Piazza San Girolamo a Ischia Porto.

Per la musica, protagonisti della prima giornata Phil e Numa Palmer, Chiara Iezzi, Ciccio Merolla, Pino Mauro (Premio alla carriera) seguiranno in cartellone la rivelazione Ste, Erminio Sinni, Nicole Slack Jones, Moreno Conficconi e la Paradise Band, Francesco Somma e gli Spillenzia, Dario Picone con la B Band.

Tra i primi ospiti del mondo del cinema ad arrivare nella Baia di Lacco Ameno anche il produttore Aurelio De Laurentiis accolto dal chairperson 2024 del Global fest, il regista irlandese Jim Sheridan. Ischia Global 2024 è organizzato dall'Accademia Internazionale Arte Ischia in collaborazione con Riflessi, Givova, Vulcano Buono, Rainbow, Caremar.



