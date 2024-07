Sciopero ferrovie, disagi a Napoli per ritardi e cancellazioni

Cancellazioni, ritardi intorno a un'ora per diversi convogli, tutto esaurito sui treni garantiti.

Lo sciopero nazionale del personale del gruppo Fs sta causando i prevedibili disagi nella stazione di Napoli centrale, soprattutto per i turisti stranieri non informati dell'agitazione e che non riescono a partire né a trovare disponibilità alternative in giornata. Problemi si registrano anche per la ferrovia Circumvesuviana, presa d'assalto come in ogni domenica estiva da vacanzieri diretti agli scavi di Pompei o in costiera sorrentina: a causa di uno sciopero nazionale di 4 ore indetto dall'Orsa, le corse partono a singhiozzo con lunghe attese in stazione.



