Rinviata su Rai1 l'ultima esibizione di Pino D'Angiò

L'ultima esibizione di Pino D'Angiò, il cantautore scomparso ieri, non andrà in onda questa sera su Rai1 al Tim Summer Hits. "Alla luce della triste notizia della scomparsa di Pino D'Angiò, per rispetto del momento di lutto e in accordo con i bnkr44, la casa discografica, Rai e la famiglia dell'Artista, si è deciso di non mandare in onda l'esibizione prevista nella puntata di questa sera su Rai1 del TIM Summer Hits.

La stessa andrà in onda nelle prossime puntate.

Ci stringiamo intorno alla famiglia di Pino", è scritto in una nota.



