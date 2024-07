"Moby Dick l'incantatrice" in scena all'Orto Botanico di Napoli

Rosalba Di Girolamo è la protagonista di "Moby Dick l'incantatrice", monologo per sette voci, ispirato liberamente da "Moby Dick" di Herman Melville e prodotto da Baba Yaga Teatro; va in scena il 25 luglio all'interno della rassegna "Brividi d'estate" dell'Orto Botanico di Napoli organizzata da Il Pozzo e il Pendolo.

In scena con Di Girolamo come voce narrante, c'è Rocco Zaccagnino alla fisarmonica. La colonna sonora originale è di Marco Messina.

"Moby Dick l'incantatrice" è un reading musicato, si sottolinea, "che si sviluppa in un flusso ininterrotto di suoni e voci, tra tempeste sonore, monologhi interiori e ballate in fisarmonica, dialoghi e profezie, fondendo musica elettronica originale e musica acustica in fisarmonica con voci narranti diverse ottenute rimodulando elettronicamente un'unica voce" e ancora: "Lo spettacolo è una grande metafora della vita, è il Caronte che ci accompagna nei meandri più oscuri della coscienza. E la 'ciurma di uomini in fuga' che compongono l'equipaggio del Pequod rappresenta le diverse forze che animano l'essere umano nel viaggio dentro sé stesso". Per questo motivo in questo adattamento tutti i personaggi parlano attraverso un unico corpo: a parlare è lei, la balena bianca, "che è volutamente femmina come femmina vogliamo la nostra coscienza, e che accoglie nel suo ventre le voci, le paure e i desideri degli uomini che le danno la caccia". Si tratta di una rilettura del capolavoro di Melville che sposta il punto di vista dalla ricerca del nemico alla ricerca della verità, proponendo allo spettatore un viaggio nella nota storia e al contempo dentro sé stesso, svelando alla fine dello spettacolo ciò che nemmeno Melville - che si ispirò alla vera storia della Baleniera Essex - ebbe il coraggio di raccontare. Tecnico del suono è Stefano Cammarota, mentre il direttore tecnico è Pino Miraglia. I costumi sono di Rosa Ferrara.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA