Gianna Nannini sbarca a Ischia global, domani doppio premio

Anche Gianna Nannini dopo Sting arriva ad Ischia Global sbarcando nella baia di Lacco Ameno per la serata inaugurale del 22esimo Global Film&Music festival.

Domani sarà il suo gran giorno: la regina del rock riceverà un doppio premio, il prestigioso 'Ischia William Walton Legend Award' che le sarà consegnato dalla presidentessa onoraria del festival Trudie Styler, ed un secondo riconoscimento per la miglior colonna sonora dell'anno del film 'Sei nell'anima' tratto dall'autobiografia dell'artista 'Cazzi Miei' (2016).

Il film, disponibile solo su Netflix (da subito al primo posto tra i titoli più visti sulla piattaforma), ha come protagonista Letizia Toni nei panni dell'icona del rock femminile italiano. Anche la giovane attrice è tra i protagonisti della kermesse fondata e prodotta da Pascal Viceodmini e riceverà il premio Ischia Rising star dell'anno.

L'Ischia William Walton Music Legend Award, intitolato al celebre musicista inglese che scelse l'Isola campana come sua residenza, è stato assegnato nelle precedenti edizioni a personalità della musica mondiale come Quincy Jones, Dionne Warwick, Burt Bacharach, Sting, Diane Warren, Andrea Bocelli, Julio Iglesias, Mike Stoller, Sir Tim Rice, e Geoff Westley. Il Festival proseguirà fino al 14 luglio nei luoghi più belli dell'isola.



