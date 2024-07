Fondazione Banco Napoli, presentazione di 'Moneta e Promesse'

Martedì prossimo, 9 luglio, alle 18, Paolo Zannoni, vicepresidente vicario del gruppo Prada, presenta nella sede della Fondazione Banco di Napoli, il libro 'Moneta e Promesse: Sette storie di banchieri che hanno plasmato il mondo moderno'. Partecipano il presidente della Fondazione Banco Napoli Orazio Abbamonte, il direttore del Museo dell'archivio storico Marcello D'Aponte, modera il direttore de 'Il Mattino' Roberto Napoletano.

Basandosi su fonti conservate nell'archivio storico del museo della Fondazione, ma anche di Venezia, Philadelphia, Medina del Campo, Pisa e nei caveaux della Banca d'Inghilterra, molti mai consultate prima d'ora, Zannoni racconta tanti anni di storia moderna, esplorando il complesso rapporto che lega banche e istituzioni. Il testo, si sottolinea, "è il frutto di un'attenta ricerca e di un continuo contatto con le fonti. Un intero capito è dedicato alla Napoli del viceregno spagnolo e ai suoi banchi pubblici. Di Napoli scrive della fede di credito, del superamento delle proibizioni ecclesiastiche e del legame con il sistema imperiale spagnolo svelati attraverso una serie di esempi concreti, fatti emergere grazie a una ricerca di due anni eseguita in prima persona nel grande Archivio Storico del Banco di Napoli". E del suo tempo a Napoli, speso tra le scaffalature e i registri contabili dell'archivio custodito dalla Fondazione Banco di Napoli, l'autore scrive: "Tutti conoscono il detto 'Vedi Napoli e poi muori'. Per molti questo significa vedere la baia di Napoli, una vista grandiosa che ha ispirato generazioni di artisti, ma per pochi fortunati, come me, ha significato frequentare gli archivi della Fondazione. Cinquecento anni di storia: tutti riuniti in un unico luogo. Difficile da descrivere. Sono un banchiere, non un artista, ma fidatevi: è una vista incredibile". Fisica, metallica, di carta e oggi digitale. Nel corso dei secoli la moneta ha assunto e continua ad assumere nuove forme per adempiere alla funzione di regolazione degli scambi. La moneta moderna, infatti, è il frutto della complessa e intima relazione tra Stati e banche fatta di scambi di promesse. Interazioni che, in epoche e culture diverse, hanno creato moneta per stati di ogni tipo.





