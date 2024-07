Eav, adesione oltre il 10% allo sciopero di 4 ore

Su circa novecento dipendenti presenti nelle ore di sciopero, ad aderire sono state in totale 95 unità, per una percentuale del 10,5%. Sono i dati relativi alle linee gestite dall'Ente Autonomo Volturno in merito allo sciopero di quattro ore promosso a livello nazionale dall'organizzazione Orsa.

Stando a ciò che fa sapere Eav attraverso una nota, si confermano forti difficoltà per gli utenti della Circumvesuviana e della Cumana, quest'ultima totalmente ferma. I treni sulle linee flegree sono stati garantiti solo sulla Circumflegrea e comunque limitati a Soccavo. Per ciò che concerne la linea Napoli-Sorrento, sono partire soltanto quattro corse e una navetta.

Dalle 12.30 la circolazione è ripresa regolarmente su tutte le linee.





