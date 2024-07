Detenuto scappato a Napoli, a maggio si barricò in casa

Lo scorso 23 maggio aveva tenuto in apprensione il quartiere Chiaiano di Napoli il detenuto fuggito nel primo pomeriggio di oggi dall'ospedale Cardarelli. Si era barricato in casa e aveva sparato, quel giorno, per fortuna senza provocare feriti.La Polizia di Stato intervenne in via Giovanni Antonio Campano, dove erano stati segnalati i colpi.

Sul posto si recarono anche gli agenti dell'ufficio prevenzione generale, Uopi e squadra mobile, che trovarono un uomo armato, Stefano Minopoli, 30 anni, barricato in casa. I poliziotti, dopo avere messo in sicurezza la zona, fecero irruzione prima di disarmare e fermare il 30enne.



