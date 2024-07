Detenuto fuggito da ospedale a Napoli, individuato e preso

È stato individuato e bloccato il detenuto 30enne del carcere napoletano di Poggioreale Stefano Minopoli, che nel primo pomeriggio di oggi ha eluso la sorveglianza ed è fuggito. A bloccarlo è stato il Nic della polizia penitenziaria che era sulle sue tracce.

"Complimenti ai colleghi - commenta il sindacato Uspp - che in poche ore sono riusciti ad assicurare il fuggitivo alla giustizia". Minopoli accompagnato dalla penitenziaria sta tornando nel carcere da cui ieri era stato trasferito in ospedale per problemi di salute. Gli agenti lo hanno trovato in piazza Mazzini.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA