Brutta avventura per fortuna a lieto fine per due cercatori di funghi che si sono persi in una zona di montagna di Senerchia, in provincia di Avellino.

Entrambi residenti in provincia di Salerno, uno dei quali di 70 anni, hanno finito per imboccare sentieri diversi senza più ritrovarsi. Uno dei due ha allertato il 112 e sul posto sono arrivate due pattuglie dei carabinieri. Dopo alcune ore di ricerche, l'anziano è stato ritrovato sano e salvo.



