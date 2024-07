Maxi sequestro di sigarette di contrabbando, a Scampia. In un box di via Roma i carabinieri del Nucleo Operativo di Napoli Stella hanno trovato 155 casse di tabacchi contenenti 1 tonnellata e 550 kg di sigarette.

Centinaia i pacchi sovrapposti e stipati in attesa di essere immessi e venduti nel mercato parallelo. Tutte provenienti verosimilmente da manifatture estere, le sigarette non riportano sui pacchetti il sigillo dei monopoli di Stato. Sono in corso indagini per risalire a chi utilizzasse quel deposito.



