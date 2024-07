Investe e uccide donna, vigile sospeso dal servizio

Immediata sospensione dal servizio per il vigile urbano responsabile, con tasso alcolemico alterato, dell'incidente stradale in cui è rimasta uccisa una giovane mamma. Il sindaco di Portici, Vincenzo Cuomo, ha attivato stamane gli uffici comunali per il provvedimento nei confronti del dipendente comunale, assunto nella polizia locale con un contratto di formazione lavoro a tempo determinato e libero dal servizio al momento dell'incidente.

Cuomo, a nome di tutta la cittadinanza di Portici, ha espresso vivo cordoglio alla famiglia della donna ed in una telefonata al sindaco della cittadina ha manifestato vicinanza alla comunità di Camposano per la tragedia che l'ha colpita.





