Incidente nell'Avellinese, si aggravano condizioni bimba 10 anni

Si aggrava il bilancio dell'incidente stradale nel quale ieri sera, poco dopo le 19.30, sulla strada nazionale del comune di Contrada, in provincia di Avellino, ha perso la vita un 62enne di Solofra alla guida dello scooter a bordo del quale viaggiava anche una sua nipotina di dieci anni. La bambina è stata operata nella notte all'ospedale "Moscati" di Avellino per la frattura esposta del femore ed è ricoverata in prognosi riservata nel reparto di rianimazione.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri una donna, alla guida di una Fiat Punto, avrebbe perso il controllo dell'auto in seguito ad un malore, come ha poi dichiarato ai militari, e dopo aver tamponato un'altra auto in sosta si è schiantata contro una cabina dell'Enel. Nell'impatto si è staccata una lamiera che ha tranciato di netto una gamba al 62enne che procedeva in direzione opposta. L'uomo è deceduto pochi minuti dopo il ricovero.

La bambina, di nove anni, che era a bordo dell'auto guidata dalla madre, è invece sotto osservazione nello stesso ospedale dopo aver subito un trauma cranico. Sua madre è stata invece dimessa nella tarda serata di ieri.



