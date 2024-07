Il Comune mette in vendita gli immobili di Roscigno Vecchia

Il Comune di Roscigno, retto dal sindaco Pino Palmieri, ha dato indirizzo politico al responsabile dell'Area Tecnica di provvedere a stilare, in breve tempo, un avviso esplorativo di manifestazione di interesse.

L'avviso ha come obiettivo quello di verificare l'esistenza di privati, in forma singola o associata, interessati all'acquisizione di immobili di proprietà comunale che attualmente insistono nel paese abbandonato di Roscigno Vecchia.

"Abbiamo il dovere di trovare una soluzione per cercare di salvare il nostro patrimonio storico culturale - sottolinea il sindaco di Roscigno, Pino Palmieri - Visti i tempi biblici della politica, proviamo a rivolgerci ai privati".



