Anci Campania, martedì incontro sindaci-De Luca

Il presidente della Regione Vincenzo De Luca incontrerà i sindaci campani martedì pomeriggio. La richiesta di un confronto urgente era stata avanzata dall'Anci Campania, alla luce dei ritardi nell'erogazione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione e del Piano operativo complementare.

"Questi ritardi pongono i Comuni della Campania in una situazione economica e istituzionale molto seria, con conseguenze che potrebbero risultare devastanti per le nostre comunità locali. Senza la disponibilità dei fondi POC e FSC, rischiamo di non poter portare a termine progetti essenziali per lo sviluppo e il benessere dei nostri territori", spiega il presidente regionale dell'Anci Carlo Marino nel dare la notizia dell'incontro di martedì 9 luglio alle ore 16 nell'Auditorium dell'Isola C3, Centro Direzionale di Napoli.



