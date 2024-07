A Giampaolo Morelli il premio Ischia Carlo Vanzina

Morelli, Giraud, Ansanelli, con un grazie a Jerry Calà. Ischia Global premia la nuova commedia italiana: il 22esimo Film&Music festival che parte domani assegna a Giampaolo Morelli l'Ischia Carlo Vanzina Award, uno dei suoi riconoscimenti principali perchè legato alla memoria del regista maestro del genere che fu tra i primi sostenitori della kermesse fondata da Pascal Vicedomini con il sostegno della DG Cinema e Audiovisivo del MiC e della Regione Campania.

Il premio vuole sottolineare una stagione d'oro per l'attore e regista napoletano, appena tornato su Rai2 con l'Ispettore Cogliandro 8, a giorni impegnato sul set del suo nuovo film (titolo provvisorio 'L'Amore sta bene sul tutto'). Date confermate intanto per altre due commedie con la sua firma: Il 17 ottobre uscirà 'L'amore e altre seghe mentali' , dal 23 agosto su Prime 'Falla Girare 2'.

E tra i premiati di questa edizione del Global festival (120 ospiti, 180 film) c'è anche un altro napoletano 'Principe della commedia', Gianluca Ansanelli, prolifico regista e sceneggiatore: il 12 settembre porterà in sala 'Come far litigare mamma e papa' con Carolina Crescentini e Morelli, che vedremo anche in un titolo di Ansanelli ancora 'pending', 'Una fottuta bugia'. Vincitrice nel 2021 del premio Ischia Vanzina torna sull'isola l'attrice romana Michela Giraud, premiata per 'Flaminia' primo film da regista. Jerry Calà sarà premiato come 'Amico di Ischia' per avere scelto l'isola e in particolare Lacco Ameno come location del suo film, "Chi ha rapito Jerry Calà", segnale concreto di ottimismo dopo i periodi difficili della pandemia e l'alluvione.

Tra i premiati con il riconoscimento nel nome di Carlo Vanzina nelle passate edizioni anche Pio e Amedeo, Stefano Fresi e all'americana Zoey Deutch, Paolo Ruffini, Pietro Castellitto , Davide Calgaro, L'happening è realizzato con l'Accademia Internazionale Arte Ischia insieme a Riflessi, Givova, Vulcano Buono, Rainbow, Caremar.



