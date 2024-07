Paestum, al via l'estate all'Arena dei Templi con Nostalgia90

Sarà Nostalgia90 a dare avvio, domani, alle ore 22.00, agli eventi del calendario 2024 all'Arena dei Templi di Paestum (Powered by Planet) in via della Magna Grecia snc (SA). In attesa dei grandi concerti in programma a partire dal 20 luglio (tra cui Calcutta, Manu Chao, Pooh, Antonello Venditti, Tommaso Paradiso e altri), sarà possibile accedere gratuitamente all'arena green, situata a pochi passi dal Parco Archeologico di Paestum Patrimonio UNESCO, per vivere una serata all'insegna del divertimento grazie al format che tanto successo sta riscuotendo ovunque negli ultimi anni.Nostalgia90 è il format originale nato nel Cilento nel 2015 ed è diventato oggi la più grande community europea sugli anni '90. Angelo Radano è l'organizzatore insieme ad Alessio Testa.

Il fenomeno è pian piano esploso grazie a spettacoli curati in ogni dettaglio e dedicati a un decennio d'oro per la quantità di successi prodotti e per l'entusiasmo della gente che in quegli anni sognava ancora il progresso e si apriva al mondo in maniera definitiva. Dalla pandemia in poi l'esigenza di ripartire si è sentita ancora più forte, ricominciando proprio da quelle sensazioni di libertà e di pace. «Fino agli anni '90 la gente non vedeva l'ora di vivere. Avevamo telefoni, emittenti radiofoniche e computer - spiegano gli organizzatori del fortunato format - ed era come se sapessimo come sarebbe diventata la vita con le tecnologie ultrasofisticate. Scienza, economia, arte, musica - tutto stava andando a gonfie vele. Mark McGrath degli Sugar Ray ama dire al suo pubblico: "Benvenuti negli anni '90. Qualcuno di noi non se n'è mai andato". Quando gli ho chiesto spiegazioni, McGrath si è lamentato della mancanza di identità del nuovo millennio. «Come li vorresti chiamare? I duemila? Nessuno sa come chiamarli. Nessuno sa quando sono iniziati e quando sono finiti"». Lo spettacolo live itinerante, come una discoteca all'aperto, fatto di musica, animazione a tema, allestimenti anni '90, scenografie, ballerine, mascotte, gadgets ed effetti speciali, farà ballare e cantare il pubblico con un dj set che proporrà tutti i brani più celebri remixati in chiave dance da What is Love/Haddaway, L'Amour Toujours/Gigi D'Agostino, Blue/Eiffel 65, Sweet Dreams/La bouche, Corona/The Rythm of the Night fino a Gigi D'Agostino, Alexia, Prezioso, Cappella, Snap, Robert Miles e moltissimi altri artisti italiani e non, veri fenomeni musicali dell'epoca, interpreti di "tormentoni" che gli adolescenti di oggi ancora conoscono.



