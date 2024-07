Nonno e madre arrestati per violenze sessuali in Irpinia

Nonno e madre avrebbero ripetutamente abusato sessualmente dei due figli minorenni della donna. Padre e figlia, di 58 e 25 anni, residenti a Cervinara, in provincia di Avellino, sono stati arrestati dai carabinieri del Nucleo investigativo e trasferiti in carcere su ordine emesso dalla Procura generale della Corte d'Appello di Napoli per violenza sessuale aggravata e continuata. Le violenze sarebbero state consumate all'interno della loro abitazione tra il 2018 e il 2019 nei confronti dei due figli della donna, due sorelline. L'uomo era stato scarcerato dal Tribunale del Riesame il quindici aprile scorso.



