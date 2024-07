In auto con fionda gigante per lanciare cellulari ai detenuti

Avevano in auto una fionda gigante e sei cellulari con i caricabatteria i due uomini, un 38enne di Pontecagnano (Salerno) e un 25enne di Torre Annunziata (Napoli), fermati e denunciati dai carabinieri nei pressi del carcere di Carinola, nel Casertano. La fionda, è l'ipotesi dei carabinieri, serviva per lanciare i cellulari ad alcuni detenuti all'interno del carcere. I due sono stati controllati perché erano fermi in un'area isolata a ridosso del carcere e stavano fumando uno spinello, il cui odore è stato avvertito dai militari; sul sedile posteriore sono stati trovati i telefoni cellulari, che erano racchiusi all'interno di apposite forme realizzate in schiuma poliuretanica espansa e quindi confezionati in modo da non subire danni a seguito di caduta; c'era poi la fionda a lunga gittata. I due uomini sono stati denunciati per ricettazione, e il 38enne anche per false dichiarazioni sulla identità, avendo fornito false generalità all'atto del controllo. Il 25enne è risultato invece sottoposto anche alle misure della sorveglianza speciale e dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.



