Il Benevento 5 dà il via alla stagione 2024-25, che vede il sodalizio giallorosso per la prima volta nella sua storia ai nastri di partenza del campionato di Serie A futsal. Si è svolta presso l'Antum Hotel la conferenza stampa di inizio stagione alla presenza del presidente Pellegrino Di Fede, del presidente onorario Mario Ferraro e del direttore generale Antonio Collarile. A portare i saluti anche il delegato provinciale Coni, l'avvocato Mario Collarile.

"Il Benevento 5 - ha dichiarato il presidente Pellegrino Di Fede - non è solo la serie A, la nostra società è formata da ben dodici squadre, inclusa la compagine femminile e la scuola calcio. La nostra è una famiglia composta da ben 160 tesserati e ne siamo veramente orgogliosi. In questi anni abbiamo affrontato anche momenti difficili, ora vorremo dare dare lustro alla città di Benevento e alla provincia sannita in giro per l'Italia".

Il presidente onorario Mario Ferraro ha invece dichiarato: "Da quando mi sono insediato in questa società, lo scorso anno, abbiamo messo in campo tante iniziative a tema sociale. Ciò significa evitare che tanti ragazzi prendano una brutta strada" ha detto, soffermandosi poi sul PalaTedeschi, la casa del Benevento 5: "C'è la necessità di adeguarlo agli standard della Serie A e il presidente Nino Lombardi mi ha confermato tutta la disponibilità da parte della Provincia. L'auspicio è che le istituzioni ci siano vicine, perché dobbiamo rappresentare un'immagine bella e sana di Benevento in giro per l'Italia".

Antonio Collarile, direttore generale, con lo sguardo al futuro ha invece introdotto le ultime novità: "Siamo partiti da un quartiere popolare e oggi non rappresentiamo soltanto la città di Benevento ma l'intera provincia. Questo per noi è un altro punto di partenza: vogliamo ben figurare in serie A e per farlo abbiamo bisogno del supporto di molte figure oltre ai nostri storici dirigenti".

Ufficializzati i nuovi ingressi nell'organigramma societario: Francesco Di Perna è stato nominato vicepresidente; Paolo Rocco è il nuovo dirigente addetto agli arbitri e ai rapporti federali; Luca Ricciardi della concessionaria Sara 3, infine, sarà brand ambassador del club. Nel corso della conferenza, inoltre, è stato anche ufficializzato l'accordo con Pastificio Rummo, eccellenza sannita nel mondo, che sarà top sponsor del club. Con questa partnership il logo Rummo sarà sia presente sul petto dei giocatori per tutto il campionato, sia nella denominazione della scuola calcio del settore giovanile.

L'accordo investirà anche iniziative di carattere sociale. Sul fronte degli sponsor è stata annunciata anche la chiusura degli accordi con Centro Relax e l'azienda Martelius.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA