Estate tranquilla, 150 controlli del Nas tra Napoli e provincia

I Carabinieri del NAS di Napoli, nell'ambito dei controlli disposti dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute per la campagna "Estate tranquilla", hanno eseguito una serie di attività ispettive che hanno interessato ristoranti, aziende agrituristiche, camping, lidi balneari e pescherie.

Con l'inizio dell'estate sono stati 150 i controlli effettuati dai carabinieri del NAS di Napoli (coordinati dal comandante Alessandro Cisternino) in tutta la provincia nel corso dei quali sono stati segnalati all'autorità amministrativa 61 titolari di attività di somministrazione e vendita di alimenti, contestate sanzioni amministrative per 130mila euro e sequestrati 900 kg di prodotti carnei e ittici. Disposta l'immediata chiusura di 8 strutture in cui venivano cucinati e somministrati cibi privi di rintracciabilità ed in scarse condizioni igieniche.

Il personale del NAS ha inoltre eseguito numerosi campioni di prodotti carnei per la ricerca del virus della PSA e di prodotti ittici reimmersi in acqua non certificata con rischio di contaminazione da batteri di "escherichia coli".

I controlli continueranno sia in campo alimentare che sanitario per garantire il massimo livello di sicurezza a tutela dei cittadini soprattutto nel periodo estivo.



